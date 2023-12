Una data chiave per la stagione bianconera perché rappresenta il momento di svolta, quando potevano tornare i fantasmi dell'anno scorso e invece la squadra ha iniziato un cammino praticamente perfetto (8 vittorie e due pareggi).Due mesi e mezzo senza segnare per un attaccante come ormai è a tutti gli effetti Chiesa, sono un'astinenza lunghissima e in molti casi preoccupante. Non per lui però, perché"Tecnico" perché è lui che accende la luce. Lo ha fatto anche contro il Napoli con assist per l'amico Vlahovic che a differenza di due settimane fa, non lo ha sfruttato. Lo ha fatto partendo da solo a testa bassa saltando più uomini, come pochissimi possono fare in Serie A."Emotivo" perché a un quarto d'ora dalla fine, poco prima di uscire,Recupero su Di Lorenzo e poi contrasto vinto e fallo subito da Elmas. Lascia spazio a Kean, uscendo stremato come sempre, senza segnare, come ormai da tempo, ma con la certezza di essere sempre più leader.E allora pazienza,pazienza se da "attaccante" non farà i numeri che il suo talento meriterebbe. A inizio stagione ha trascinato la Juve con i gol, ora lo fa anche senza. Un passo in avanti di maturità. C'è tanto di Chiesa nella stagione della Juve.