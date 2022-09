La Juventus è in mezzo alla tempesta e le prossime saranno due settimane complesse, in cui preparare i prossimi impegni e in cui fare un po' di chiarezza sui piani del prossimo futuro, ma anche il periodo in cui potrebbero arrivare delle buone notizie. Il rientro di Chiesa in estate era previsto per settembre - era stato lui stesso a dirlo - ma è slittato. Con tanto di pessimismo da parte di Massimiliano Allegri, che aveva affermato di contare su di lui soltanto da gennaio in poi.sottolinea Tuttosport. Questo a patto che il lavoro personalizzato continui a procedere senza intoppi, come avvenuto ultimamente. Ora tutto procede nel migliore dei modi e il ritorno in gruppo di Chiesa a ottobre, anche se solo parzialmente, non sembra in discussione. Una buona notizia per una Juve che ha vissuto un mese nero, quello di settembre. Per un aiuto concreto sul campo servirà attendere ancora, ma un passo dopo l'altro il rientro si avvicina e, se non ci sarà nessun contrattempo,