di Luca Bedogni

Kulusevski, Morata... e adesso Chiesa: prepariamoci a una Juve molto più elettrica, scattosa. Una Juve che vuol tornare a vincere a tutti i costi, non più soltanto col fioretto ma anche con la frusta. Bene, l’entusiasmo finisce qui, passiamo alla cruda analisi. Ho letto sulla Rosea di un’ipotesi A (Chiesa nel tridente, a destra, del 3-4-3) e di un’ipotesi B (Chiesa a tutta fascia nel 3-4-1-2); in questo articolo vorrei mettere in discussione quella che è stata definita “la soluzione più semplice”, ossia la prima, mostrandone la debolezza, e allo stesso tempo mi piacerebbe avanzare altre varianti possibili, non tante, per il momento una per sistema di gioco. Per vostra comodità riporto di seguito le due formazioni ipotetiche elaborate dalla Gazza. La prima (il punto e virgola isola i reparti): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Bentancur, Arthur, A. Sandro; Chiesa, Dybala, Ronaldo. La seconda: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, Bentancur, Arthur, A. Sandro; Kulusevski; Dybala, Ronaldo.