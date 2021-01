Adesso non chiamatelo più "Bernardeschi due". Federico Chiesa si è preso il cuore dei tifosi della Juve dopo il 3-1 contro il Milan di ieri sera; l'esterno è stato autore di una doppietta fantastica che nelle ultime ore lo ha reso l'idolo dei social, tanto che qualche sostenitore bianconero, giocando con il suo cognome, ha sovrapposto la sua immagine a quella del… duomo di Milano! Ma su Twitter e Instagram molti "meme" riguardano anche la sfida sulla fascia intrattenuta con Theo Hernandez, uomo più in forma dei rossoneri e spauracchio alla vigilia: il francese ne è risultato annullato, e in pochi ci avrebbero scommesso.