Chiesa ufficialmente Campione d'Inghilterra: in campo contro il Chelsea, potrà ricevere la medaglia

Getty Images

Era il grande dubbio di questo finale di stagione di una Premier League letteralmente dominata dal Liverpool di Arne Slot. Ma ora qualsiasi ombra è stata definitivamente spazzata via. Federico Chiesa, che ha lasciato la Juventus in estate per trasferirsi alla corte dei Reds, può considerarsi ufficialmente campione d'Inghilterra.L'ex numero 7 bianconero è infatti sceso in campo nel corso del match perso dai Reds per 3-1 a Stamford Bridge contro il Chelsea. Una presenza che diventa, la quinta complessiva in stagione, determinante per garantirgli la certezza di riceve all'ultima giornata la medaglia di campione d'Inghilterra.

Il regolamento della Premier League

La Premier, per Chiesa, sarà infatti il primo campionato vinto della sua carriera. Traguardo che non gli era mai riuscito con la Juventus, club con il quale aveva vinto 'solo' due Coppe Italia e una Supercoppa italiana.Per poter ricevere la medaglia d'oro come Campione della Premier, un giocatore deve collezionare almeno 5 presenze ufficiali. Chiesa era infatti fermo a quota 4 apparizioni nella sua prima stagione in Premier, ma il suo ingresso in campo contro i Blues gli ha consentitoPer Chiesa si tratta così del primo campionato vinto, mai conquistato in Serie A con la maglia di Fiorentina prima e Juventus poi.