L'attaccante della, dovrà rinunciare alla partita contro l'Inghilterra a causa di un infortunio, costringendolo a fare ritorno al suo club di provenienza. Il comunicato ufficiale ha confermato che Mattia Zaccagni, invece, rimarrà presso il Centro Tecnico Federale per continuare ad allenarsi con un team dedicato.Chiesa aveva già saltato le prime due partite di settembre contro la Macedonia e l'Ucraina a causa di un affaticamento accusato durante gli allenamenti a Coverciano. Tuttavia, il suo recente arrivo al centro di allenamento è stato segnato da un problema fisico che si era manifestato durante il derby contro il Torino, prima della pausa. Nonostante la non gravità del problema, l'attaccante non è ancora in condizioni ottimali per allenarsi insieme al resto del gruppo. La sua assenza rappresenterà una perdita significativa per l'Italia in vista della sfida a Wembley.