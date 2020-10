Buona la prima? Potremo dirlo solo sabato sera, e non prima delle 23. Il 22, invece, è il numero scelto da Federico Chiesa per questa sua nuova avventura alla Juventus. L'esterno bianconero è pronto al debutto assoluto con la maglia che ha aspettato oltre un anno: e Pirlo ha intenzione di lanciarlo immediatamente nella mischia, fargli saggiare subito cosa voglia dire essere parte di un mondo come quello juventino. Come giocherà, però? Da seconda punta, partire dall'esterno destro per poi agire da tornante puramente offensivo: nelle intenzioni di Pirlo c'è una Juve da 3-4-1-2, e ad affiancare Morata - con Kulusevski a supporto - dovrebbe esserci proprio lui.