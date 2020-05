1









C'è un Derby d'Italia in qualsiasi angolo. Che si guardi al campo, è l'ultima partita giocata, d'altronde, o al mercato, Juventus e Inter stanno provando a monopolizzare l'attenzione. Così, che sia per una grande giocata di Paulo Dybala o per il prossimo obiettivo per rinforzare la rosa, ecco che le due squadre si trovano una di fronte all'altra. Si apre così il capitolo Federico Chiesa, se non altro uno dei più contesi dalle due squadre, che ormai da un anno fanno la corte all'esterno della Fiorentina. Prima si è fatta sotto la Juve, poi è toccato all'Inter, all'ultimo giro di sondaggi, proprio i nerazzurri sembravano essere più vicini al figlio d'arte della Viola: ora però, potrebbe ribaltarsi tutto, complice anche un Rocco Commisso sempre più rassegnato a farlo partire.



Secondo quanto riporta Calciomercato.com, Fabio Paratici è tornato a farsi sotto, studiando la proposta migliore per la Fiorentina. Il valore di Chiesa è sicuramente diminuito, anche come effetto del coronavirus e così, dai 70 che Commisso si sarebbe aspettato mesi fa, ecco che la valutazione scende a 50 milioni. La Juventus, però, non sembra intenzionata a coprire interamente il prezzo con un'offerta cash, molto più probabile che compensi con una controfferta: 20-25 milioni in contanti, più uno tra Cristian Romero e Rolando Mandragora. La trattativa può ricominciare.