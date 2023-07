La Juve continua a lavorare sui diversi fronti del mercato estivo, con il tema cessioni è il motivo di maggior dibattito nell'ambiente della Continassa. I dirigenti bianconeri, infatti, si interrogano se basterà piazzare solo i vari esuberi, o se, invece, bisognerà andare incontro ad una cessione di spessore e che potrebbe cambiare le strategie dell'interà società. Tra i nomi più papabili ci sono quelli di Bremer, Vlahovic e, con quest'ultimi che sono quelli che al momento sembrano avere maggior mercato.Per il numero 7 le offerte non sono mai mancate e i suoi rapporti con Allegri hanno sempre un pò lasciato a desiderare, ecco perchè non è da escludere una sua cessione. Ma il grave infortunio subito ha fatto fare inevitabilmente un involuzione nel complesso totale delle caratteristiche del giocatore, che deve ancora recuperare la condizione ottimale e cambiare aria in un momento come questo potrebbe essere controproducente. Ecco perchè, il suo agente Fali Ramadani continua a, sia per ascoltare eventuali offerte, ma anche e soprattutto per quel che riguarda ildi Chiesa, che andrà in scadenza a giugno 2025.- Al momento, l'unico vero interessse manifestato è stato quello degli inglesi dell'Aston Villa, che hanno, il quale ha fatto sapere di non gradire la destinazione. Questo però non basta a frenare l'assalto dei britannici, per nulla intimoriti dal prezzo formulato da Madama che si aggira attorno aimilioni di euro, di conseguenza potremmo assistere a nuove proposte nelle prossime settimane.