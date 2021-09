Perchésente la necessità di essere così diretto anche in conferenza stampa, ripetendo le parole degli spogliatoio? Questa è la domanda che circola sempre più insistentemente negli ambienti Juve.Nel merito, Tuttosport scrive: "Innanzitutto perché ha intravisto del grande talento in alcuni dei giocatori e vorrebbe e lo vuole tirare fuori nel più breve tempo possibile, anche viste le circostanze che mettono un po’ di fretta e pressione alla Juventus. Quindi è partito dall’inizio: anche perché ha migliori possibilità che alcuni dei giocatori dai quali vuole tirare fuori il talento.E glielo dice. Ribadendolo poi in conferenza stampa, perché quel concetto risuoni nell’ambiente bianconero".