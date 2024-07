Una soluzione interessante si sta profilando a Londra per Federico, con il Tottenham che ha recentemente mostrato un forte interesse per il giocatore. Gli Spurs hanno contattato l'agente di Chiesa, Fali Ramadani, per ottenere dettagli sulle condizioni economiche del trasferimento. Il club londinese ha preso nota delle richieste e potrebbe decidere a breve, forse nelle prossime ore, se avviare una trattativa concreta con la Juventus.La Juventus, da parte sua, sta attentamente monitorando la situazione. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è in attesa di segnali concreti dagli agenti diper comprendere le vere intenzioni degli acquirenti. Giuntoli, una volta completata la trattativa per Jean-Clair Todibo, si concentrerà su un possibile scambio con il Napoli. L'idea sarebbe quella di proporre uno scambio Chiesa-Raspadori, un'operazione che, sebbene complessa, non è del tutto fuori portata.