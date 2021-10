Servirà un'impresa allo Zenit per frenare la corsa europea della Juve. Servirà una partita perfetta in fase difensiva per evitare che Chiesa possa scatenarsi. Già, perché quando sente odore d'Europa, quando sente suonare l'inno, il gioiello di Juve e Nazionale si scatena. Poco cambia se l'inno in questione sia quello della Champions o quello di Mameli, poco cambia se la maglia indossata sia bianconera o azzurra. Se c'è di mezzo una notte europea, Chiesa fa il fenomeno. Decisivo all'Europeo proprio quando la Nazionale si trovava nei momenti di maggiore difficoltà, contro Austria e Spagna.". Lo scrive il Corriere dello Sport, che esalta l'esterno bianconero e azzurro, ricordando: "Fino a un anno fa, Chiesa, aveva visto la Champions solo da spettatore. Esattamente un anno fa il debutto, nella vittoria esterna della Juve sul campo della Dinamo Kiev. Qualche partita per prendere le misure gli è servita, è rimasto a secco nel ko interno contro il Barcellona e nella doppia vittoria con il Ferencvaros.".