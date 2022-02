Massimo Chiesa, a Calciomercato.com, parla degli episodi arbitrali di Atalanta-Juve: "Sul tiro di Boga c'è un tocco di mano di De Ligt nell'area della Juve: la conclusione dell'attaccante viene respinta con il pallone che tocca prima il braccio e poi l'ascella dell'olandese. Io avrei fischiato il rigore perché il braccio è staccato dal corpo e aumenta il volume; ma è un episodio sul quale doveva almeno intervenire il Var per andarlo a rivedere". SU SZCZESNY - "L'uscita di Szczesny mi è sembrata subito da rosso per chiara occasione da gol, perché è vero che tiene le braccia dietro ma allarga la gamba prendendo in pieno Koopmeiners. Mariani però non sbaglia dando il vantaggio, perché poi il pallone arriva a Muriel che calcia male. L'errore lo fa dimenticandosi il giallo a Szczesny alla fine dell'azione; non è da rosso perché Bonucci sta recuperando e quindi non è chiara occasione da gol".