È notizia di oggi il rientro parzialmente in gruppo di Federico Chiesa dopo il lungo infortunio al legamento crociato anteriore che lo tiene ai box da mesi. Una notizia che è apparsa subito come una grande gioia per i tifosi della Juventus che ora non vedono l'ora di rivedere il loro ex numero 22 e ora numero 7 sfrecciare sulla fascia e giocare in coppia con Dusan Vlahovic. In gallery alcune tra le migliori reazioni dei tifosi su Twitter.