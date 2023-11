Chissà che un giorno non diventino compagni di squadra, procedendo all’inverso dei loro padri. Enrico Chiesa e Lilian Thuram arrivarono insieme al Parma nel 1996-97, il primo dalla Sampdoria, con cui aveva macinato gol a raffica l’anno precedente in Serie A, il secondo dal Monaco. Insieme, i due alzarono in Emilia una Coppa Uefa e una Coppa Italia, diventando amici anche fuori dal campo. Tanto che i piccoliebbero modo di conoscersi. Ne scrive Gazzetta.