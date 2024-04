Continua anche per questa giornata, come per tutta la stagione 2023-2024 l’appuntamento della rubrica SOS Arbitri con Massimo Chiesa su calciomercato.com. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano.Di seguito il riepilogo degli episodi della 30ª giornata di Serie A.Lazio-Juve 1-0Colombo (Var: Mazzoleni) 5,5"Si complica la vita nel finale, su Zaccagni ci stava il penalty (trattenuta vistosa). Il Var?"Inter-Empoli 2-0Dionisi (Var: Marini) 6,5"Per me Thuram era in fuorigioco sull'inizio dell'azione che porta al gol di Dimarco, la giocata del difensore dell'Empoli dà però inizio ad una nuova azione. Il Var non può più intervenire e quindi la rete è valida. Buona gara"