Dalla sua prima intervista al suo primo mercato da non protagonista. Federico Chiesa è fondamentalmente tranquillo: sa che dovrà rimanere a Firenze fino alla fine del suo contratto. L'esterno viola, stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, è inoltre in procinto di discutere (che non vuol dire firmare) il rinnovo di contratto: allungare fino al giugno 2023 con uno stipendio pari a quello di Ribery, ossia 4 milioni netti a stagione. Nel nuovo accordo ci sarà una clausola rescissoria da 60 o 70 milioni di euro. Se arriverà un'offerta gradita a Federico, allora si saluteranno.