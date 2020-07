2









Federico Chiesa è ai ferri corti con la Fiorentina. Il gesto fatto domenica, dopo il pareggio dei viola con il Verona, quel dita sulla bocca a zittire qualcuno, non è piaciuto ai tifosi, e anzi ha inasprito un rapporto che sembra oramai lacerato. Situazione tesa a Firenze, tanto che le possibilità di un addio a fine stagione, più volte paventate da Commisso e Barone, sono in forte crescita. In questa situazione, la Juve potrebbe tornare alla carica.

Paratici continua a osservare e apprezzare Chiesa. Ora, secondo quanto riferito da Tuttosport, la condizioni possono diventare più favorevoli perché la situazione attuale di Federico è destinata a impattare sul mercato: la valutazione del cartellino dell’attaccante della Fiorentina è in ribasso, e la Juve può contare su quattro nomi utili da mettere sul piatto come contropartite, per abbassare la parte fissa dell’affare. Scopri nella gallery le quattro possibili pedine di scambio per arrivare a Chiesa.