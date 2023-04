Federicoha segnato sei gol in otto sfide di Serie A contro il Bologna, almeno due centri in più rispetto a qualsiasi altra avversaria affrontata nella competizione.Filipha segnato il suo primo gol in Serie A contro il Bologna nella gara di andata; il centrocampista serbo ha servito otto assist in questa Serie A, solo Khvicha Kvaratskhelia (10) ha effettuato più passaggi vincenti nel torneo in corso.Juanè stato coinvolto in sei gol contro il Bologna in Serie A (tre reti e tre assist), solo contro il Torino (12) il colombiano conta più partecipazioni attive nella massima serie.I numeri degli esterni bianconeri dal sito ufficiale della Juventus.