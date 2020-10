La Juventus attende l’esordio di Federico Chiesa in bianconero. Contro il Crotone potrebbe essere la prima da titolare per l’ex Fiorentina e i tifosi, pur essendo divisi tra entusiasmo e perplessità, sono comunque curiosi di veder giocare il talento italiano con la maglia bianconera. Più convinti invece i betting analyst di Sisal Matchpoint che vedono in Chiesa il marcatore più probabile allo Scida, a 2,50, con l’ipotesi di una doppietta offerta a 10,50.

Per i trader di Sisal Matchpoint Chiesa è un giocatore che produce tanto, ma non sempre in maniera fruttuosa. Lo si evince dalle quote relative ai gol che l’esterno farà in questa prima stagione bianconera: solo 10 marcature, riferisce Agipronews, pagano 1,40 volte la posta, contro l’Over 10,50 a 2,75. Maggiori speranze sono riposte sugli assist. L’esterno di Genova, che ha collezionato 25 assit con la maglia viola, potrebbe aiutare Cristiano Ronaldo e compagni a segnare almeno sei volte in questa stagione. L’eventualità è fissata in lavagna a 1,65.