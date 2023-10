Niente campo, solo occhi attenti alle mosse dei compagni, mentre è seduto sulla panchina accanto al capitano del Napoli, Lorenzo. Come racconta l'edizione odierna de La Stampa, Federicoè giunto a Coverciano, la casa dell'Italia, ed è stato sottoposto a ulteriori esami da parte dello staff medico azzurro, dopo quelli effettuati quando era ancora in maglia bianconera.Al momento, l'attaccante della Juventus è a disposizione del ct Spalletti, il quale non ha l'intenzione di rischiarlo nella partita di sabato contro Malta. Tuttavia, forse, sta pensando di utilizzarlo nel viaggio a Londra per la sfida contro l'Inghilterra, che rappresenta la seconda gara di qualificazione per i prossimi Europei in Germania. "Valuteremo insieme. L'ho chiamato dopo aver discusso con il club", ha dichiarato il commissario tecnico". La probabilità che Chiesa resti in ritiro con la maglia della Nazionale resta alta: così Federico proverà a stringere i denti per il match con l'Inghilterra.