Questa foto che sta girando da ieri è tratta dai momenti in cui Chiesa festeggia il gol. Non sta attaccando Allegri. È un fotogramma decontestualizzato. Un po’ di onestà intellettuale. pic.twitter.com/sthYgK2JTm — _lallascat_ (@lallascat) September 24, 2023

Sì, è diventata proprio la foto del momento. Non solo della partita. Federico Chiesa ha strattonato Massimiliano Allegri dopo il gol del momentaneo 2-2: un attimo di pura foga, di puro istinto. Di esultanza tutt'altro che contenuta, rivolta verso l'allenatore che - stando alle cronache interne ed esterne - il giocatore ha faticato più volte a digerire.A raccontarlo è stato DAZN, secondo cui Chiesa era in procinto di uscire, nonostante la volontà del giocatore di restare in campo. Allegri, attardato anche da un colloquio con Perin, ha deciso di sostituire intanto Vlahovic (con Kean) e di procedere solo successivamente con Chiesa, portando di nuovo Milik a bordocampo, per un ulteriore riscaldamento. Negli attimi d'attesa, Chiesa si è inventato il 2-2 e ha esultato in questo modo con l'allenatore. Come a dire: eccola, fiducia ripagata.