Già nel corso dell'anno più volte si era parlato di lui come del vero CR7 bianconero, il fenomeno nelle gare più importanti, specialmente quando il portoghese faticava di più. Ha deciso le sfide con il suo carattere, la sua fame, il suo talento. Al primo anno di Juve, in una Juve in cui avrebbe dovuto essere un comprimario da far adattare al meglio. E lo stesso sta facendo in Nazionale. E' partito fuori dall'11 titolare, ma Mancini non può rinunciare a lui e alla prima occasione l'ha capito. Gol con l'Austri nei supplementari, gol contro la Spagna in semifinale e la sensazione di essere un pericolo costante, un turbo a cui aggrapparsi per viaggiare più forte. Per sognare e vincere.I suoi numeri, nelle sfide secche, lo ribadiscono. Nelle sfide da dentro o fuori, quando la palla scotta, si esalta come mai. Avete dubbi? Eccoli: 2 gol in 3 partite a eliminazione diretta al suo primo Europeo, 3 gol agli ottavi di Champions League contro il Porto tra andata e ritorno, 2 gol in 4 partite con la Juve in Coppa Italia, compreso quello in finale, e poi 7 gol in 7 partite nelle ultime due Coppe Italia con la Fiorentina. Ieri è stato l'MVP della partita per la Uefa e non è certo un caso.- E il futuro? E' senza dubbio bianconero. La Juve si godrà Chiesa quest'anno e ancora a lungo. Federico ha un altro anno del prestito biennale firmato ad ottobre 2020 da trascorrere a Torino (per 7 milioni) e poi verrà riscattato dalla Juve per 40 milioni pagabili in tre anni, a cui andranno aggiunti 10 di bonus per un totale di 60. La Juve può decidere di esercitare il diritto di riscatto in ogni momento, perché l'obbligo ricadrà solo al termine della stagione, ma non ha fretta. Si gode il suo campione, che fa invidia a tutti i club che lo vorrebbero e che di lui hanno chiesto, ma soprattutto sa che sarà un pilastro per il futuro.