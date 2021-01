7









Federico Chiesa, a Sky Sport, parla di Milan-Juve.



CONDIZIONI - "Buonasera a tutti. Sto bene, ho avuto solo un problema all'anca, niente di muscolare, domani recupero. Niente di serio. Come? Da solo, da solo. Problema all'anca, non correvo tanto bene, ho detto al mister che non riuscivo più a correre e ha fatto la sua scelta".



I GOL - "Più che altro è la continuità di prestazione. Alternavo molto, poi te lo spiegano i senatori. Anche se non fai gol, devi giocare bene, devi dare tutto. E i gol sono frutto di questo". GLI ASSIST - "Il mister mi chiede di buttarmi negli spazi. Giocatori come Dybala e Cristiano vedono cose che gli altri non vedono".



IL SINISTRO - "In allenamento proviamo alla fine con Cristiano, Paulo, anche quelli più giovani, io e Kulu. A fine allenamento poi facciamo le sfide, oggi il duro lavoro ha portato a qualcosa".



CORRE TANTO - "Diciamo che qua ti chiedono qualcosa di più, le responsabilità sono maggiori. Sono sempre generoso in campo, cerco sempre di aiutare la squadra anche in difesa, sono felicissimo perché magari nel primo tempo, quando ci attaccavano, soffriva insieme la squadra. Oggi è un grande risultato corale, siamo davvero felici".