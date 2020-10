4







di Andrea Menon

Finisce 0-0 la terza giornata del girone tra Polonia e Italia. A Danzica gli azzurri non vanno oltre il pari, nonostante una partita dominata nel gioco e nelle occasioni. Bene Bonucci in copertura su Lewandowski, male Chiesa che sciupa un gol già fatto, anche se è un super Emerson a conquistare l'occhio. Chance sprecata per scappare nel girone, ma la squadra di Mancini esce con una buona prestazione.



