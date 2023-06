Federico, a Sky Sport, commenta così il gol di Udine."Il mio finale di stagione... Sono contento del gol, a seconda di quanto accaduto a Roma spero di entrare in Europa League. Vediamo cosa succede. Noi saremmo in Champions, ci hanno tolto i punti e abbiam dovuto pensare ad altro. Ma il nostro campionato, per i punti, è stato fatto. Con la penalizzazione ci siamo giocati qualcos'altro"."Molto difficile per me, sono rientrato dopo tanto tempo, 10 mesi, non è stato semplice. Vediamo. Adesso pensiamo alla Nazionale, poi a tornare qua e a far bene"."Cosa voglio? Ripeto: vediamo come finisce stasera e comunque penso di andare in Nazionale, faccio bene lì e poi vediamo".