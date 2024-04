Marco, centrocampista campione del mondo nell'82 e storico giocatore della, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport, dove parla della condizione die degli obbiettivi della Juventus. Ecco le sue dichiarazioni.TARDELLI - "La Juventus è in un momento molto particolare però se dovesse vincere la Coppa Italia e qualificarsi per la Champions Allegri avrebbe centrato gli obiettivi che gli sono stati chiesti. La sensazione che Chiesa renda meglio in Nazionale rispetto alla Juve? No, sta giocando benino, sta ritornando, incrociamo le dita che non vada più incontro a infortuni. ​Per Allegri sembra che Rabiot sia indispensabile. E mi pare abbia dimostrato di essere importante per la squadra. Però poi dipenderà da chi ci sarà in panchina".