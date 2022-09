Come racconta Gazzetta, su, poterlo utilizzare dopo la sosta di settembre, con la prospettiva di un mese e mezzo denso di impegni tra campionato e Champions sarebbe stato meglio, ma in ogni caso il tecnico avrebbe centellinato l’utilizzo di Chiesa, consapevole che dopo uno stop così lungo e un intervento così importante ci vuole tempo prima di ritrovare fiducia e condizione e inoltre gli effetti collaterali (leggi altri piccoli infortuni) sono frequenti e difficilmente evitabili. Ecco perché il tecnico ha sempre parlato di Chiesa in ottica 2023: a questo punto la sosta invernale gli consentirà di lavorare con estrema calma per essere al top per l’inizio del nuovo anno, quando servirà la migliore Juventus per puntare allo scudetto.