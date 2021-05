Federico Chiesa aumenta i giri. Sa cosa significa lo scontro diretto contro il Milan in ottica Champions e per questo lavora giorno dopo giorno sui campi della Continassa per esserci domenica sera. Che sia a gara in corso oppure, come tutti sperano, dal 1° minuto. Ha saltato tre partite per un infortunio muscolare contro Parma, Fiorentina e Udinese, adesso vuole rientrare contro il Diavolo, che respinse nelle fiamme dell’inferno con una grande doppietta e un palo.