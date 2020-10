Dalla Fiorentina alla Juventus, Chiesa come Baggio e Bernardeschi. Il trasferimento del classe '97 in bianconero ha fatto infuriare i tifosi viola, soprattutto per i mancati ringraziamenti e saluti prima di andare a Torino. Gli amici di Federico però hanno fatto sentire tutto il loro sostegno al ragazzo: "Non avrai nostalgia della società, ma almeno dei tifosi e della città sì" sono le parole riportate da labaroviola.com. AMBIZIONE - Pronta la risposta di Chiesa: "Mi fa piacere che ci sono persone come te che hanno capito veramente perché io me ne sono andato. Non era né contro i tifosi né contro Firenze e la Fiorentina, ma per un fatto di ambizioni. Io Firenze ci sono cresciuto, e devo tanto alla Fiorentina, che purtroppo negli ultimi anni non ha avuto il supporto e il progetto giusto per ripartire e per sognare in grande". Federico parla chiaro senza giri di parole, è un ragazzo ambizioso che voleva spiccare il volo a caccia di successi e trofei.