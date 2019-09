Federico Chiesa è già un caso. Ha deluso con Fiorentina e Italia nelle prime tre partite stagionali, dopo un calciomercato che lo ha visto a lungo protagonista. Juve e Inter lo volevano, ma la Fiorentina l'ha blindato. L'esterno viola, scrive il Corriere dello Sport, ha vissuto un’estate che lo ha segnato in modo evidente, soprattutto dopo la promessa di Paratici, fatta a marzo, secondo la quale sarebbe “salito sull’astronave dei sogni” alla Juve, con tanto di accordo già trovato. Ora, però, sembra il gemello non talentuoso di quel giocatore visto lo scorso anno... Intanto c'è sempre il pericolo Inter: i nerazzurri hanno un ottimo rapporto con la dirigenza toscana e se il rinnovo non dovesse arrivare Marotta sarebbe pronto a fare un altro sgarbo alla Juve.