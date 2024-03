Italia, le parole di Spalletti su Chiesa

Intervenuto in conferenza stampa in vista della partenza degli azzurri per gli Stati Uniti, il CT della Nazionale Lucianoha parlato anche di Federico, che allasta attraversando un momento non semplice.Ecco il suo commento: “Per me è abbastanza chiaro, è un calciatore forte che ha qualità offensive. Salta l’uomo, sa fare gol, ha anche il carattere forte di essere convinto delle proprie qualità. Poi deve sapersi adattare, se nella squadra gioca un po’ più dentro e io lo faccio giocare più fuori. Sono i mezzi spazi, si chiamano così: non sei né seconda punta, né esterno, né centrocampista. È quella via di mezzo in cui sei un po’ tutto. Lui ha la capacità di passare in spazi che altri reputano muri invalicabili”.