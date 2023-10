Federico Chiesa al momento ancora non è tornato ad allenarsi con il gruppo a Coverciano dopo i fastidi muscolari accusati alla vigilia di Juve-Torino. Il c.t dell'Italia, Luciano Spalletti, vorrebbe recuperarlo per la seconda partita di questa sosta nazionale ovvero contro l'Inghilterra, in programma il 17 ottobre. Gli azzurri prima affronteranno Malta.