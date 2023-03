Un part time che potrebbe diventare determinante.è pronto a riprendersi la: l'obiettivo è tornare ad accumulare minutaggio dopo il grande spavento dell'ultima volta. Spavento che è passato, come mostrato anche nell'ultimo allenamento: corsa e scatti, prima con i compagni, poi in solitaria, così come per Miretti e Bremer, a loro volta comunque da valutare.Esattamente come il Fideo, Chiesa sarà l'arma dalla panchina, l'elemento che potrà spaccare la partita. Diversamente dal Fideo, però, Allegri conta di inserirlo a gara in corso un po' a prescindere dalla situazione che vedremo in campo: sarà dunque il primo cambio in attacco, più importante di Di Maria. Il motivo? Se per Angel ci vorrà ancora pazienza e tempo - ma è convocato per ovvie ragioni -, Chiesa ha proprio bisogno di mettere minuti nelle gambe, di poter svoltare anche in vista di Inter-Juve, dove potrà essere uno dei protagonisti. Certamente tra i più attesi.Allegri è stato chiaro: "Li abbiamo recuperati solo stamattina", dunque potranno essere utili a gara in corso. Dal primo minuto, con ogni probabilità ci sarà Moise Kean; l'alternativa è Fabio Miretti a supporto della punta, per una Juve più attendista e brava a giocare tra le linee. A proposito: con De Sciglio nei tre di difesa (sempre più probabile), Chiesa diventa anche un cambio utile sugli esterni. Utilissimo, in caso di necessaria remuntada.