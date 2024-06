Goal: Davide Frattesi | Italy 1-0 Bosnia & Herzegovina pic.twitter.com/NBqg5hvBBD — PushGoals (@PushGoals) June 9, 2024

Lo juventino è protagonista nell'azione che porta in vantaggio l'Italia al trentottesimo minuto di gioco della prima frazione di gioco. L'azione parte dai piedi di Nicolò Fagioli, che consegna la sfera a Federico Chiesa. L'esterno bianconero, molto discusso in sede di calciomercato con Roma e Napoli, scodella un bellissimo pallone in area di rigore per Davide Frattesi. Il giocatore deve solo appoggiare in rete per il vantaggio dell'Italia. Chiesa dimostra ancora una volta tutte le sue qualità con questo assist, davvero bello il pallone scodellato.