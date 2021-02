7









Federico Chiesa parla a Dazn dopo il pareggio della Juve a Verona: "Abbiamo giocatori importanti che non sono al meglio e devono recuperare, però siamo la Juve e questo non può essere un alibi. Punto. Dobbiamo pensare a martedì e vincere, per il campionato, perché ancora ci crediamo.



RICHIESTE PIRLO - Dobbiamo dare merito al Verona, è stata una partita difficile, loro fino all'ultimo hanno provato e preso un pareggio. Questo ci deve rendere molto arrabbiati, perché da Juve non dovevamo permetterlo. Sono i piccoli particolari, poi nel secondo tempo anche la stanchezza ha aiutato il Verona a prendere campo. Noi siamo la Juve e dobbiamo assolutamente vincere, ci deve servire per il futuro. Maturità? Non è maturità, sono proprio i piccoli dettagli. Chi entra in campo ha qualità, caratteristiche e maturità per essere alla Juve. Ci stanno mancando i piccoli dettagli. Ma io e tutti i giocatori della Juve siamo convinti, fino all'ultimo daremo battaglia a tutti per lo scudetto.



PRODUZIONE OFFENSIVA SCARSA - Questa valutazione non mi trova d'accordo, perché contro il Crotone abbiamo fatto 3 gol e ne potevamo fare 6. Oggi era una partita con il Verona che corre per tutto il campo, ti dà grande pressione, è dura fargli gol e vincere. Siamo passati in vantaggio e lì dovevamo essere bravi a tenerlo. Ma a livello di produzione anche oggi siamo passati in vantaggio e creato i presupposti per far gol ancora.



RESPONSABILITA' - Io dove mi chiede il mister di giocare gioco. Entro in campo e so che dando grande intensità alla squadra, so che le giocate vengono da sole. Io devo solo ringraziare il mister e la Juve per la possibilità. L'assist a Ronaldo? C'era Di Marco in difficoltà perché era uno contro uno, sapevo che poteva arrivare un compagno. Ho aspettato perché ero in vantaggio, è arrivato Cristiano e gliel'ho passata".