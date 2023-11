"Il pallone con cui mette in porta Kean è troppo poco per giustificare la sua presenza nel primo tempo, ma nella seconda la Juventus sfoggia uno spirito diverso anche grazie alla sua rinnovata adrenalina. Impreca per la chance sotto porta non capitalizzata", questo il giudizio di Tuttosport sulla prestazione di Federico Chiesa contro il Cagliari. Il classe 1997 prende 6 in pagella e si "salva".