La gara per Federico Chiesa è ancora aperta, nonostante la Juventus abbia guadagnato da tempo la pole position. L’Inter ha sondato il terreno con il padre Enrico, con la consapevolezza che il gioiello della Fiorentina gradirebbe restare nel campionato italiano. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Marotta e Ausilio hanno capito che il discorso tra Chiesa e la Juve non è chiuso, ma c’è spazio di manovra sufficiente per un inserimento ed eventualmente un sorpasso. Siamo alle battute iniziali, certo. C’è innanzitutto una partita da vincere domenica contro l’Empoli, che cambierà le prospettive di mercato: può farlo per l’Inter in chiave Champions, ma in linea teorica può farlo anche per la Fiorentina, club con il quale andrà impostata una trattativa non semplice.