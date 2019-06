Laha l'accordo con, la nuovadi Commisso non vorrebbe venderlo: due posizioni incompatibili che dovranno presto confrontasi. A Firenze andrà presto in scena un incontro tra Joe Barone (braccio destro del patron viola) ed Enrico Chiesa, padre dell'attaccante che ne gestisce gli interessi. La società ribadirà di voler trattenere Federico per un'altra stagione: come anticipato da ilBiancoNero.com , sul piatto c'è un rinnovo contrattuale e un ruolo ancora più centrale nel progetto della Fiorentina. La palla a quel punto passerà al giocatore, che ha già detto "sì" alla Juve.