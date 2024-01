"Una prova scintillante, di qualità e talento primegeni. Quelli con cui sa spaccare le partite: è lui a ribaltare, dopo il fulmineo svantaggio, la partita con scatti, dribbling, velocità e costanza", il commento di Tuttosport alla prestazione di Federico Chiesa contro la Salernitana. "Come nell'insistita azione a sinistra da cui nasce il primo gol. Ecco, più che il talento, conosciuto e indiscutibile, a rubare l'occhio è stata questa sua voglia antica, quasi a voler dimostrare che il padrone è lui e non qualche giovane che spinge per emergere. Mette lo zampino in tutte e tre le reti, rientra, riparte. E il disappunto del pubblico per la sostituzione gli conferma che la strada giusta è questa."