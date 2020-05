Le prime pagine dei quotidiani sportivi di domani danno spazio all'eventuale ripresa del campionato e al mercato. Il Corriere dello Sport apre con un'intervista esclusiva a Federico Chiesa: "Io non ho paura. Ho voglia di ricominciare, non temo il virus: siamo assistiti da medici bravissimi. Cosa faccio se chiamano Juve o Inter? Penso alla Fiorentina, vogliamo salvarci". Nella parte bassa: "Tamponi, il piano del calcio. Il governo apre alla ripartenza e la federazione si attrezza".



Prima pagina di Tuttosport dedicata quasi interamente al mercato. Per la Juve c'è Pogba: "Via libera Real, palla a Paul. Boniek spinge Milik: '.L'ideale per Sarri'. Inter in pressing su Vidal, Rangnick esce allo scoperto sul Milan e il Torino ha pronta la proposta per Giampaolo. "Una Zampa sulla A!" è il titolo in taglio alto, dove vengono riportate le parole della sottosegretaria alla salute. In taglio basso il racconto della figlia di Mihajlovic Viktorija: "Quando papà Sinisa mi disse: 'Ho la leucemia'.