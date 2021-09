La Gazzetta dello Sport dà i voti... ai volti principali della Juventus. Queste le pagelle di Chiesa e Paulo Dybala:Si mangia il 2-0, ma è una scossa elettrica continua. Causa il rigore di Murru, da una sua percussione il gol di Locatelli. Non si può farne a meno. Ora che si ferma Dybala diventa oro".È il migliore in campo quando esce in lacrime: bellissimo gol e porta spalancata a Morata. Il 4-2-3-1 può aiutare il suo genio, perché disciplina la sua corsa e lo connette meglio a Locatelli".