Federico Chiesa resta...scontento. L'esterno viola ha grandi possibilità di restare con la maglia viola anche per la prossima stagione ma come ammesso anche da Antognoni la decisione della società non lo soddisfa. Chiesa aveva un accordo verbale con la Juventus ma il nuovo patron del club viola Rocco Commisso l'ha blindato. Commisso, infatti, non vuole cedere il suo pezzo da 90 alla prima stagione da presidente della Fiorentina. La Juve però non lo molla anche perché dopo Ribery i viola hanno messo nel mirino Suso e Berardi.