Massimo Chiesa, ex arbitro internazionale, commenta gli episodi da moviola dell'ultimo turno di Serie A a calciomercato.com.



Juventus-Genoa: Di Bello 6 (Var Giacomelli). “Al 49’ il Genoa accorcia le distanze con Scamacca, che stacca in area su corner e segna. Protesta De Ligt per un presunto fallo subito proprio dall’attaccante del Genoa, ma Di Bello fa bene a lasciar proseguire l’azione: è regolare la rete”. Sampdoria-Napoli: Valeri 5 (Var Aureliano). “C’è un errore e anche grave dell’arbitro Valeri e del Var Aureliano (che lo richiama al monitor). Il direttore di gara sbaglia ad annullare il gol del pareggio di Thorsby al 76’. Il centrocampista della Sampdoria colpisce il pallone a rete prima che Keita commetta fallo su Ospina e il contatto tra i due non pregiudica in nessun modo l’intervento del portiere del Napoli”.



Verona-Lazio: Chiffi 5,5 (Var Orsato). “Lascia parecchi dubbi l’annullamento del gol di Caicedo al 47’. L’attaccante sbraccia, ma dopo essere stato trattenuto per la maglia in modo evidente da Magnani. Chiffi convalida il gol, ma viene richiamato alla review da Orsato e annulla la rete. Inevitabilmente, in questo frangente l’arbitro è stato condizionato dal Var e l’annullamento è molto dubbio. Beffa per Caicedo, che viene ammonito per la sbracciata e salterà per squalifica la prossima gara (era in diffida)”.