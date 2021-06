A BeIn Sports, Federico Chiesa ha parlato anche di Cristiano Ronaldo. Ecco le sue parole: "È una bellissima sensazione giocare per la mia Nazione in questo torneo e lo è anche segnare. Non posso descrivere in parole quello che sto provando ora. È solo stupendo essere qui. Il gol? Sono stato tranquillo, rilassato e concentrato. Adesso Ronaldo o il Belgio? Sono due grandi squadre. Mi piacerebbe che passasse Cristiano perché sarebbe bello affrontarlo ai quarti di finale. Ho giocato con lui quest’anno: è il più grande dei grandi giocatori del mondo. Ma vedremo, ora ci godiamo il momento".