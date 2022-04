Così Allegri alla domanda sulla possibile "sostituzione" tra Chiesa e Dybala nella prossima stagione: "Lasciamolo recuperare, è ancora lontano dal rientrare in campo. Deve recuperare nel modo migliore possibile, ci è mancato tanto così come ci sta mancando McKennie. Pensiamo a questi 50 giorni, non a quello che sarà il futuro. Facciamo un passetto alla volta che è la cosa migliore".