Intervento? Settimana prossima. Poi Federico Chiesa inizierà il lavoro di recupero. Quanto durerà? Per Tuttosport, i protocolli medici dettano chiaramente i tempi, allo scopo di evitare spiacevoli e controproducenti ricadute in caso di rientro affrettato. L’azzurro dovrà stare lontano dai campi almeno sei mesi. Questo significa che salterà quanto resta della stagione per aggregarsi alla squadra in estate, in vista della preparazione per l’annata 2022-23.