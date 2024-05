Il post di Federico Chiesa

Federico, attraverso il suo profilo ufficiale Instagram, ha salutato Massimilianocon un post che li vede abbracciati. Chiesa è uno degli ultimi calciatori ad aver speso parole di commiato nei confronti del vecchio allenatore bianconero."Abbiamo condiviso un percorso di tre anni insieme, culminato nella vittoria di un titolo! In bocca al lupo per il futuro mister. Un grande abbraccio, grazie di tutto!". Queste le parole di Chiesa, che ha voluto omaggiare così il percorso con Massimiliano Allegri, durato per tre dei quattro anni vissuti alla Juventus. Non senza difficoltà.