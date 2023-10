E' esattamente così: l'attesa per Milan-Juve è carica di incertezza poiché la partecipazione diè in dubbio. Nel caso in cui l'ala non possa riprendere gli allenamenti durante la settimana, il giovaneè in attesa di prendere il suo posto. La Juventus sta monitorando attentamente la situazione mentre si avvicina la sfida cruciale.