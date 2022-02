Da un mese a questa parte la Juve sembra aver trovato il suo nuovo leader. Il riferimento va ovviamente a Dusan Vlahovic che, dopo ieri è prepotentemente entrato nel cuore dei tifosi juventini che già lo amavano dai tempi in cui vestiva la maglia Viola. Ma uno dei pensieri ricorrenti, rispecchia il forte desiderio di 'riformare' l'ex coppia della Fiorentina anche in bianconero, ma per questo bisogna aspettare il rientro in campo di Federico Chiesa. Il Campione d'Europa è infatti alle prese con la ribilitazione dal brutto infortunio subito nella sfida contro la Roma e a dire il vero, sembra aver anche trovato la sua 'cura' emotiva.



NUOVA FIAMMA - In queste ultime ore infatti, l'ex Viola è finito al centro di curioso gossip sentimentale e che lo vedrebbe coinvolto in prima persona. Era già noto dal mese di dicembre che la sua relazione con Benedetta Quagli era giunta al capolinea, ma la motivazione era ancora sconosciuta, almeno fino ad oggi. Stando alle ultime indiscrezioni infatti, Chiesa avrebbe intrapreso una nuova vita amorosa con la modella italiana Lucia Bramani. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma da come si può apprendere sui social sono svariati i post in cui i due si scambiano like e commenti a vicenda, con tanto di cuori al seguito.